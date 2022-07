Unbekannte zerkratzen Autos in Aichach und Pöttmes

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin zerkratzt in Aichach und Pöttmes Autos. In beiden Fällen ist der Sachschaden nicht unerheblich.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am vergangenen Sonntag in Aichach einen Audi A5 zerkratzt. Laut Polizei stand das Auto zwischen 15 und 16.15 Uhr auf einem Kundenparkplatz an der Schrobenhausener Straße. Während dieser Zeit beschädigte der Täter oder die Täterin den Audi an der linken Seite. Schätzungsweise beläuft sich der Schaden auf mindestens 2000 Euro.

Einen ähnlichen Fall meldet die Polizei aus Pöttmes. Dort hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte am Montag einen Mercedes an der Bürgermeister-Hofmann-Straße zerkratzt. Das Auto stand in einem frei zugänglichen Carport. Der Vorfall geschah nach Angaben der Polizeiinspektion Aichach zwischen 16 und 18 Uhr. Auch hier entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (lavoe)

Lesen Sie dazu auch