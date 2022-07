Aichach

18:45 Uhr

Pokémon gespielt oder "Spaziergang" geleitet? Aichacher verurteilt

Ein 41-Jähriger "Spaziergänger" stand jetzt in Aichach vor Gericht.

Plus Spielen und eine Versammlung leiten schließt sich aus Sicht des Richters in Aichach nicht gegenseitig aus. Besonders ein Indiz spielte für ihn dabei eine Rolle.

Von Gerlinde Drexler

Gegen die Corona-Politik waren über Monate hinweg "Spaziergänger" in Aichach unterwegs. Meist ohne Anmeldung und erkennbaren Organisator demonstrierten die Teilnehmer gegen die Maßnahmen der Politik in der Pandemie und verstießen damit gegen das Versammlungsgesetz. Ein 41-Jähriger aus der Kreisstadt soll im Januar als Leiter eine Versammlung unter freiem Himmel ohne Anmeldung durchgeführt haben. Gegen den Bußgeldbescheid über 500 Euro wegen der Ordnungswidrigkeit hatte er Einspruch eingelegt. Er habe nur Pokémon gespielt, hatte er ausgesagt. Nach etlichen Verhandlungstagen und vielen Zeugenaussagen vor dem Aichacher Amtsgericht gab es nun ein Urteil. Der Angeklagte lobte in seinem Schlusswort Richter Axel Hellriegel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen