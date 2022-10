Aichach

18:11 Uhr

Versetztes Ortsschild von Oberbernbach schlägt weiter politische Wogen

Plus Der neue Standort des Oberbernbacher Ortsschildes aus Richtung Motzenhofen erhitzt weiter die Gemüter. So auch im Stadtrat, wo die Grünen eine Rückversetzung fordern.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Versetzung des Oberbernbacher Ortsschildes auf Höhe des Sportplatzes und ein Eilantrag der Grünen-Fraktion dazu hat im Aichacher Stadtrat am Donnerstag zu einem politischen Schlagabtausch geführt. In der knapp zweistündigen Sitzung nahm allein dieses Thema fast die Hälfte der Zeit in Anspruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen