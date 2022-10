Aichach/Neuburg

Aichacher ignorieren Haltungsverbot – Behörden beschlagnahmen 35 Hunde

Plus 35 Herdenschutzhunde werden in Aichach ihrem Herrchen abgenommen. Die Hunde sind nun im Neuburger Tierheim. Der Halter hatte schon mehrfach Probleme mit den Behörden.

35 Herdenschutzhunde sind am Dienstag in den frühen Morgenstunden bei einer geplanten Aktion in Aichach beschlagnahmt worden, darunter 16 Welpen. Sie befinden sich nun in einem Tierheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bei den Hundehaltern handelt es sich um ein Paar aus Aichach, das in der Vergangenheit bereits mehrmals aus tierschutzrechtlichen Gründen vor Gericht stand – zuletzt im Juli 2022 vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Dem Landwirt im Nebenerwerb wurde bereits vom Veterinäramt Aichach-Friedberg die Haltung von Kühen und Schafen untersagt. Auch gegen seine Lebensgefährtin wurde bereits strafrechtlich ermittelt wegen Tierquälerei im Kuhstall.

