Polizei entdeckt bei Fehlalarm mutmaßlichen Graffiti-Sprayer

Wegen eines Einbruchalarms kontrolliert die Polizei in Aichach einen 31-Jährigen und stellen dabei Rauschgift sowie mehrere Farbspraydosen sicher.

Wegen eines Einbruchalarms bei einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße in Aichach ist die Polizei am Donnerstag gegen 0.10 Uhr ausgerückt. Der Alarm an sich entpuppte sich als Fehlalarm, allerdings entdeckten die Einsatzkräfte dabei aber etwas ganz anderes. Auf dem Vorplatz des Ladens fiel ihnen ein 31 Jahre alter Mann auf, bei dessen Kontrolle sowohl eine nicht unerhebliche Menge Rauschgift entdeckt wurde als auch mehrere Farbspraydosen. Laut Mitteilung der Polizei könnten diese für die Begehung von Graffiti-Delikten benutzt worden sein. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weiteres Rauschgift sowie Farbspraydosen und Bücher mit Graffiti-Zeichnungen gefunden. Nun soll ermittelt werden, inwieweit der Beschuldigte für Graffiti-Sachbeschädigungen verantwortlich ist. (AZ)