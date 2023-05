Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten in Aichach

Unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigen jeweils ein Auto in Unterwittelsbach und auf dem Aichacher Stadtplatz. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Aichacher Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter 08251/8989-0.

Am Freitag hatte ein unbekanntes Fahrzeug in Unterwittelsbach ein geparktes Auto touchiert und dessen Front beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 16 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz der Maxstraße 4. Der Schaden belaufe sich auf eine geringe Höhe, so die Polizei.

Bereits am Mittwoch, 26. April, wurde zwischen 18 und 22 Uhr auf dem Aichacher Stadtplatz auf Höhe der Hausnummer 38 ein Auto beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. (AZ)