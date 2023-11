Polizei erwischt 34-Jährigen ohne Führerschein am Steuer

Die Polizei kontrolliert auf dem Schlossplatz in Aichach kurz vor Mitternacht ein Auto. Der Fahrer kann keinen Führerschein vorweisen. Jetzt gibt's eine Anzeige.

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in Aichach einen 34-jährigen Autofahrer erwischt, der "schwarz" am Steuer saß. Sie zog ihn aus dem Verkehr.

Die Beamten hatten den Mann kurz vor Mitternacht am Schlossplatz einer üblichen Verkehrskontrolle unterzogen. Sie stellten dabei fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Der 34-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)