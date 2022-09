Polizei kommt Dieben von Ortsschildern auf die Schliche

Im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wurden in jüngster Zeit immer wieder Ortsschilder gestohlen - acht alleine im August. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Immer wieder sind in den vergangenen Wochen und Monaten im Raum Aichach Ortsschilder gestohlen worden. Nun meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg: Zumindest in einem Teil der Fälle steht ihren Angaben zufolge fest, wer die mutmaßlichen Diebe waren.

Bei der Polizei Aichach sind derzeit insgesamt acht Diebstähle in ihrem Dienstbereich angezeigt. Sie ermittelte vier junge mutmaßliche Täter aus Aichach und dem Umland im Alter zwischen 17 und 21 Jahren - bislang, wie die Beamten betonen. Wie der stellvertretende Dienststellenleiter, Markus Bommler, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, kommen möglicherweise noch weitere Tatverdächtige hinzu.

Die vier mutmaßlichen Ortsschild-Diebe im Raum Aichach sind geständig

Die vier, die bislang ermittelt werden konnten, sind der Polizei zufolge alle "vollumfänglich geständig". Bei Wohnungsdurchsuchungen fand die Polizei mehrere Ortsschilder. Wie viele es waren, aus welchen Orten sie sind und wie die Beamten den mutmaßlichen Dieben überhaupt auf die Schliche gekommen waren, dazu wollte sich Bommler nicht äußern. Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte er zur Begründung.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen waren wohl "alkoholbedingte Enthemmungen" der Grund für die Diebstähle. Die Fälle, für die die Polizei aktuell die vier jungen Männer verantwortlich macht, ereigneten sich allesamt im August dieses Jahres: Sie betrafen laut Bommler Obergriesbach, den Affinger Ortsteil Mühlhausen, Inchenhofen, die Aichacher Stadtteile Griesbeckerzell und Algertshausen - hier wurden jeweils beide Ortsschilder gestohlen - sowie Sulzbach und Unterschneitbach. Zum achten Ort, aus dem der Polizei eine Anzeige vorliegt, wollte Bommler keine Angaben machen. Gegen die Jugendlichen wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Polizei sieht bislang keinen Zusammenhang zu Diebstählen zu Jahresbeginn

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es laut Bommler keinen Zusammenhang zu den Diebstählen, die seit Ende 2021 bis ins Frühjahr 2022 hinein in Aichach und den Stadtteilen geschahen. Mitte Mai berichtete das Aichacher Ordnungsamt von acht allein in diesem Jahr gestohlenen Ortsschildern, davon allein vier in Klingen. Die Stadt erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Auch die Marktgemeinde Aindling schaltete die Polizei ein, nachdem dort im Juli vergangenen Jahres ein Ortsschild im Ortsteil Hausen gestohlen worden war. (nsi)

