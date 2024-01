Polizei meldet weitere nationalsozialistische Graffiti in Aichach

In Aichach besprühen Unbekannte erneut einen Baumarkt mit nationalsozialistischen Zeichen. Es ist der jüngste Fall in einer ganzen Reihe ähnlicher Vorkommnisse.

Unbekannte haben erneut einen Baumarkt bei Aichach mit nationalsozialistischen Zeichen besprüht. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Samstag um 19 Uhr und Montag um 7.30 Uhr. Sie verunstalteten die Eingangstüre des Baumarktes an der Industriestraße und eine Glasscheibe an der Bäckerei, die sich im selben Gebäude befindet.

Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise zur Tat oder den Tätern unter Telefon 08251/8989-0.

Hakenkreuz an Brückenpfeiler bei Unterwittelsbach und im Gymnasium

In jüngster Zeit war es in Aichach immer wieder zu nationalsozialistischen oder beleidigenden Schmierereien gekommen. So war der Baumarkt bereits in der vergangenen Woche in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag mit blauen Schriftzügen und Zeichen mit nationalsozialistischem Hintergrund versehen worden. Zwischen Mittwoch und Samstag vergangener Woche besprühten Unbekannte den frisch sanierten Brückenpfeiler zwischen den Aichacher Stadtteilen Unterwittelsbach und Walchshofen mit einem Hakenkreuz.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein beleidigender Schriftzug auf beiden Seiten eines ausländischen Wagens am Aichacher Bahnhof angebracht. Kurz vor dem Jahreswechsel suchten Einbrecher das Deutschherren-Gymnasium heim. Sie sprühten ein großes Hakenkreuz auf den Boden, stahlen außerdem mehrere Gegenstände und beschädigten Inventar.

Aichacher Polizei prüft Zusammenhang von nationalsozialistischen Graffiti

Die Aichacher Polizei prüft derzeit, ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Vorfällen besteht. Benedikt Weber, stellvertretender Dienststellenleiter der Aichacher Polizei, sagt auf Anfrage unserer Redaktion: "Es ist schon sehr auffällig, dass in kurzer Zeit immer wieder die gleiche Symbolik in örtlicher Nähe" auftaucht. Ob es sich dabei stets um dieselbe Person, um Mitglieder einer bestimmten Gruppe oder aber um Nachahmungstäter handle, sei derzeit unklar.

Die Tat am Gymnasium liege schon etwas länger zurück. Aber bei den Vorfällen der vergangenen und dieser Woche sei ein Zusammenhang zumindest denkbar, so Weber. Wobei noch zu prüfen sei, ob der beleidigende Schriftzug auf dem ausländischen Auto am Aichacher Bahnhof auch zu diesem Tatkomplex gehöre.

Bislang keine Hinweise auf Verursacher nationalsozialistischer Schmierereien

Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen seien bislang nicht eingegangen, berichtet Weber. Die Polizei hoffe jedoch weiter darauf, dass jemand etwas beobachtet habe und ihr das mitteile. Weber geht derzeit davon aus, dass es dem oder den Tätern eher um Provokation und Sachbeschädigung geht als um die Verherrlichung nationalsozialistischen Gedankenguts. Das ändere jedoch nichts daran, dass die Polizei die Vorfälle ernst nehme. Weber: "Wir schauen, dass wir an der Sache dranbleiben!"