Polizei schnappt Fahrraddieb in Aichach: Zeugen geben entscheidenden Tipp

Ein Dieb hat am Samstag gegen 21.20 Uhr ein hochwertiges Pedelec in Aichach gestohlen. Es stand abgesperrt auf einem Parkplatz an der Münchener Straße. Der Besitzer des Fahrrads beobachtete den Dieb jedoch. Als er den 51-Jährigen ansprach, ergriff dieser mit dem Pedelec die Flucht und stellte es an der Franz-Beck-Straße ab.

Polizei findet zunächst nur das Pedelec, das der Dieb in Aichach zurücklässt

Eine Polizeistreife fand zunächst nur das zurückgelassene Pedelec. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten den Täter wenig später aber „durch einen glücklichen Umstand und einen guten Zeugenhinweis ermitteln“. Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. (nsi)