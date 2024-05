Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Aichach bemerken die Polizeikräfte bei einem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten. Er muss zur Blutentnahme.

Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Sonntagmorgen in Aichach gestoppt. Die Einsatzkräfte hielten den Mann gegen 7 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in der Donauwörther Straße an. Wie die Polizei berichtet, stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen.

Ein Drogenvortest verläuft bei dem Mann in Aichach positiv

Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. (bac)