Polizei stoppt einen betrunkenen Autofahrer

Die Polizei stoppt in Aichach einen 26-jährigen Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle. Für den jungen Mann hat das Folgen.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in Aichach gestoppt. Der 26-Jährige aus dem Landkreis Augsburg wurde In den frühen Morgenstunden einer allgemeinen Verkehrskontrolle unerzogen. Dabei wurde bei dem Autofahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, so die Polizei.

Alkoholtest in Aichach ergibt 0,9 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. (bac)