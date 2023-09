Polizei stoppt sturzbetrunkenenen Autofahrer in Aichach kurz vor B300

Sturzbetrunken ist ein Autofahrer am Donnerstagabend in Aichach unterwegs. Die Polizei kontrolliert den 67-Jährigen. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Aichach einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 67-Jährige war gegen 21.30 Uhr auf der Donauwörther Straße in Richtung B300 unterwegs. Beamte unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei bemerkten sie nach Polizeiangaben Alkoholgeruch bei dem Mann.

Betrunkener Autofahrer in Aichach: Alkotest ergibt über 2,4 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus nahmen die Beamten den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Den 67-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (nsi)