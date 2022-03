Aichach

vor 19 Min.

Polizei sucht nach Küchenbrand in Aichach nach mutigen Helfern

In der Küche eines Wohnhauses in Aichach brach am Mittwochnachmittag Feuer aus. Zwei Bewohner wurden dabei laut Polizei leicht verletzt.

In der Küche eines Wohnhauses in Aichach bricht am Mittwoch Feuer aus. Mehrere Menschen kommen den Bewohnern zu Hilfe. Die Polizei bittet nun zwei davon, sich zu melden.

Nach dem Brand in einer Küche in einem Aichacher Wohnhaus vom Mittwoch bittet die Polizei nun zwei mutige Helfer darum, sich bei ihr zu melden. Anwohner und eine Passantin hatten am Mittwoch gegen 13.25 Uhr Rauch in einem Mehrparteienhaus an der Alpspitzstraße bemerkt. Der Rauch drang aus der Wohnung eines dort lebenden Ehepaares, das sich zu diesem Zeitpunkt im Freien beziehungsweise auf der Terrasse des Anwesens aufhielt. Brand in Aichach: Zwei Passanten helfen Ehepaar beim Löschen Während die Passantin die Feuerwehr verständigte, versuchten die beiden Bewohner, den Küchenbrand zu löschen. Laut derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kamen ihnen dabei zwei bislang unbekannte Männer zu Hilfe. Bei ihnen handelte es sich nach Angaben von Zeugen vermutlich um Handwerker, die in berufstypischer Kleidung unterwegs waren, zufällig vorbeikamen und auf das Feuer aufmerksam wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach konnte den Küchenbrand innerhalb kurzer Zeit endgültig eindämmen. Die Bewohner wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer richtete laut ersten Schätzungen einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich an. Aichacher Polizei schließt technischen Defekt als Brandursache nicht aus Die Polizeiinspektion Aichach führt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Derzeit kann ihr zufolge ein technischer Defekt an einem elektrischen Küchengerät nicht ausgeschlossen werden. Die beiden mutigen Helfer waren bereits wieder weg, als die Polizei vor Ort eintraf. Sie werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 in Verbindung zu setzen. (nsi)

