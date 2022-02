Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht auf dem "grünen Parkplatz" in Aichach

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto auf dem "grünen Parkplatz" in Aichach einen anderen Wagen an und flüchtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Aichacher Polizei sucht nach Zeugen für eine Unfallflucht. Wie sie mitteilt, wurde am Freitag zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr ein in der Martinstraße geparkter Skoda im Bereich der hinteren linken Seite beschädigt. Das Auto war in diesem Zeitraum auf dem „grünen Parkplatz“ neben dem alten Feuerwehrhaus in Aichach geparkt.

Unfall in Aichach: So hoch ist der Schaden

Die Schadenshöhe beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei hofft unter der Telefonnummer 08251/8989-0 auf Hinweise. (AZ)