Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht auf dem Parkplatz am Landratsamt

Nach einer Unfallflucht am Freitagvormittag auf dem Parkplatz am Landratsamt in Aichach sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagvormittag wird ein 1er BMW auf dem Parkplatz am Landratsamt in Aichach angefahren. Der Verursacher flüchtet. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Unfallflucht hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagvormittag begangen. Er beschädigte auf dem Parkplatz am Landratsamt in Aichach einen 1er BMW. Der BMW war zwischen 6.45 und 13.40 Uhr am Landratsamt geparkt. Der Besitzer fand ihn mit einem Schaden an der rechten Heckseite wieder. Die Polizei geht anhand des Schadensbildes davon aus, dass ein anderes Fahrzeug den geparkten Wagen touchiert hat. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sich unter 08251/8989-0 melden können. (AZ)

