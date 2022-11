Aichach

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Aichach

Am Montag hat es in der Aichacher Innenstadt gekracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montag sind an einer Kreuzung in Aichach zwei Autos kollidiert. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die insbesondere die Ampelschaltung betreffen.

Bereits am Montag, 14. November, ist es an der Kreuzung Donauwörther Straße und Gerhauserstraße in Aichach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 22-Jährige gegen 12 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Gerhauserstraße stadtauswärts. Eine 29-Jährige näherte sich mit ihrem VW von der Donauwörther Straße kommend der Kreuzung. Beide Autofahrerinnen gaben an, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhren. Es kam zur Kollision, bei der beide unverletzt blieben. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 6000 Euro. Um zu klären, wie denn die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich war, bittet die Polizei Aichach nun um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Nummer 08251/89890 melden. (inaw)

