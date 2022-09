Aichach

Polizei zieht 23-jährigen Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr

Bei einer Routinekontrolle in der Donauwörther Straße in Aichach ertappen Beamte den 23-Jährigen am Steuer. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Aichacher Polizei am späten Montagabend in Aichach einen 23-jährigen Autofahrer ertappt, der keinen Führerschein hatte. Wie die Polizei mitteilte, fand die Kontrolle gegen 23 Uhr in der Donauwörther Straße statt. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen, der mit dem Auto unterwegs war, stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Diese war ihm bereits im Vorfeld wegen eines anderweitigen Deliktes entzogen worden. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft übermittelt. (AZ)

