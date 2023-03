Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Aichach aus dem Verkehr

Um kurz vor 5 Uhr fällt Polizeibeamten in der Nacht zum Samstag in Aichach ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Sie bitten den Mann zum Alkotest.

Die Polizei hat in Aichach in der Nacht zum Samstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fiel den Beamten gegen 4.45 Uhr durch unsichere Fahrweise auf. Bei einer Verkehrskontrolle an der Gerhauserstraße wirkte der Mann nach Polizeiangaben deutlich alkoholisiert.

Alkotest ergibt bei Autofahrer in Aichach einen Wert von 1,3 Promille

Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über 1,3 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nsi)