Polizei zieht in Aichach betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Aichach einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 21-Jährige saß mit 1,7 Promille am Steuer. Nun ist er seinen Führerschein los.

Die Polizei hat in Aichach einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am späten Samstagabend.

Betrunken am Steuer: 21-Jähriger hat in Aichach 1,7 Promille im Blut

Die Beamten kontrollierten gegen 23 Uhr im Bereich der Martinstraße einen Wagen. Während der Kontrolle fiel ihnen Alkoholgeruch bei dem 21-jährigen Fahrer aus Aichach auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast 1,7 Promille.

Dem jungen Mann wurde Blut abgenommen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)