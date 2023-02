Polizisten mit Kaffeekanne bedroht: Aichacher legt Berufung ein

Plus Ein Aichacher reagiert aggressiv auf den Besuch einer Gerichtsvollzieherin mit der Polizei. Nun wehrt er sich gegen seine Verurteilung am Amtsgericht.

Mit einer Kaffeekanne hatte ein 59-jähriger Aichacher heuer im April einen Polizeibeamten bedroht (wir berichteten). Die Gerichtsvollzieherin hatte Polizisten zur Unterstützung mitgenommen, als sie von dem Aichacher Vermögensauskünfte einholen wollte. Der 59-Jährige verweigerte die Auskunft und war verbal aggressiv. Als die Beamten ihm mit Festnahme drohten, ging er in die Küche und kam mit der Kaffeekanne in der Hand wieder zurück. Die Polizisten empfanden es als Drohung, als er die Hand mit Kanne hob und sich aggressiv vor ihnen aufbaute.