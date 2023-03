Polizisten mit Kaffeekanne bedroht - Landgericht verwirft Berufung

Plus Aichacher reagiert aggressiv auf Besuch von Gerichtsvollzieherin. Gegen das Urteil legten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Mit einer Kaffeekanne bedrohte im April vergangenen Jahres ein heute 59-jähriger Aichacher Polizeibeamte (wir berichteten). Die Polizisten hatten eine Gerichtsvollzieherin begleitet, die von dem Aichacher Auskünfte einholen wollte. Das verweigerte der 59-Jährige und reagierte aggressiv, als die Beamten ihn festnehmen wollten. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in drei Fällen war er im Dezember am Amtsgericht Aichach zu einer Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro (150 Tagessätze zu je 15 Euro) verurteilt worden. Zur Berufung, die sowohl der Aichacher als auch die Staatsanwaltschaft eingelegt hatte, hat das Landgericht Augsburg einen klaren Standpunkt.

Vor dem Amtsgericht hatten die Polizisten von einer aggressiven Grundhaltung des Angeklagten berichtet. Sie hätten ihm mehrfach erklärt, warum sie hier sind, sagte der Polizeibeamte damals aus. Als sie ihm mit Festnahme drohten, ging er in die Küche und kam mit einer Kaffeekanne wieder zurück. Als der 59-Jährige die Hand mit der Kanne hob und sich aggressiv vor den Beamten aufbaute, empfanden das die Beamten als Drohung.

Landgericht Augsburg bestätigt die Entscheidung des Amtsgerichts

"Warum soll ich mir ein Duell mit der Polizei liefern", fragte der Angeklagte, der ohne Verteidiger vor dem Amtsgericht Aichach erschienen war. Dass er schon zwei Mal wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war, war für ihn eine Bestätigung, dass er das Opfer war. Staatsanwalt Kiefer hatte für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe sowie eine Zahlung von 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation plädiert. Richterin Alena Wiedemann verurteilte den 59-Jährigen zu einer deutlich erhöhten Geldstrafe. Der Angeklagte hatte schon nach der Verhandlung erklärt, dass er das Urteil nicht annehmen werde. Auch die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein.

Das Landgericht Augsburg verwarf laut Auskunft von Pressesprecher Peter Grünes nun jedoch beide Anträge. Nach den Zeugenaussagen der Polizisten hatte das Landgericht keine Zweifel am Tatbestand. Auch die Höhe der Strafe habe das Gericht als angemessen erachtet, so der Pressesprecher. Innerhalb einer Woche haben sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Zeit, eine Erklärung abzugeben. Theoretisch wäre laut Grünes die Revision noch möglich.