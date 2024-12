Post soll bleiben: Stadt Aichach sammelt Unterschriften

Die Stadt Aichach will ihre Post behalten. Diese soll 2026 geschlossen werden, wenn die Postbank ihre Filiale an der Augsburger Straße aufgibt. Postdienstleistungen soll es dann ausschließlich in privaten Paketshops und Verkaufspunkten geben. Die Stadt will das aber nicht einfach hinnehmen. Bürgermeister Klaus Habermann hat schon in der Bürgerversammlung eine Unterschriftenaktion gegen die Schließung angekündigt. Am heutigen Samstag, 7. Dezember, startet sie. Auch eine Online-Petition bereitet die Stadt laut Habermann vor.

Das Postamt in Aichach lag früher an der Steub-, dann viele Jahre an der Bahnhofstraße. Später zog sie an die Martinstraße und seit gut zehn Jahren liegt sie an der Augsburger Straße. Schon an der Martinstraße handelt es sich um eine Niederlassung der Postbank, in deren Räumen die Deutsche Post eine Filiale betreibt. Im Juli hat die Postbank auf Anfrage bestätigt, dass sie ihre Filiale an der Augsburger Straße im Laufe des Jahres 2026 schließen will. Davon betroffen sind auch die postalischen Dienstleistungen, die die Deutsche Post dort anbietet.

Zoohandlung übernimmt Dienstleistungen in Aichach

Diese soll ein Kooperationspartner übernehmen: Der bisherige DHL-Paketshop in der Zoohandlung „Tierfreunde Fachgeschäft Ziegler“ beim Oberen Tor ist zur Partnerfiliale aufgewertet worden. Das Geschäft ist im Gegensatz zur Post an der Augsburger Straße werktags durchgehend und auch am Samstagvormittag geöffnet. Postdienstleistungen gibt es auch in mehreren Paketshops in Geschäften oder anderen Verkaufsstellen.

Klaus Habermann sieht die Schließung der Postfiliale als „absolut falschen Weg“ an, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt. Paketshops, gegen die er grundsätzlich nichts habe, könnten aber eine Postfiliale mit ausgebildeten Postbeamten, die auch hoch komplexe Vorgänge ordnungsgemäß bearbeiten können, nie 1: 1 ersetzen. Die Postfiliale an der Augsburger Straße, bei deren Findung die Stadt nach dem Auszug aus der Martinstraße beteiligt war, sei hervorragend gelegen, mit Parkplätzen ausgestattet und für die Kundschaft gut erreichbar. „Für unsere Kreisstadt Aichach eigentlich unverzichtbar“, findet der Bürgermeister. „Die Schließung ist für mich ein weiterer Schritt hin zur ,Dienstleistungswüste Deutschland‘.“

Stadt Aichach bereitet auch eine Online-Petition vor

Gegen die Schließung hat Habermann im Sommer in einem Brief protestiert. Die DHL habe damals geantwortet, dass sie den Schritt der Deutschen Bank, die die Postbank übernommen hat und Mieter der Filiale ist, zwar bedauere, aber daran arbeiten werde, die Bürgerinnen und Bürger von Aichach weiterhin mit Postdienstleistungen zu versorgen. Als Beispiel nannte sie den Ausbau des sogenannten stationären Netzes mit Paketshops und Ähnlichem. „Für mich völlig unbefriedigend und dauerhaft auch eine Frage der Aufrechterhaltung des Postgeheimnisses“, sagt der Bürgermeister.

Die Stadt Aichach startet nun eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Post in Aichach am bisherigen oder einem neuen zentrumsnahen Standort. Ab Samstag, 7. Dezember, liegen die Listen an folgenden Stellen aus: im Rathaus (auch während des Christkindlmarktes), in der Stadtinfo am Stadtplatz und im Einwohnermeldeamt am Tandlmarkt. Die Unterschriftensammlung soll mindestens bis in den Januar hinein laufen. Parallel dazu bereitet die Stadt Aichach eine Online-Petition vor.