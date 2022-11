Prinz Werner II. und Prinzessin Claudia regieren bei der Paartalia

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia hat ihre 50. Saison eröffnet. Deren Motto lautet "Art of Dance". Prinz Werner II. und Prinzessin Claudia übernehmen das Zepter.

Das Geheimnis um die neuen Prinzenpaare der Aichacher Paartalia wurde am Freitag feierlich im Aichacher Pfarrzentrum enthüllt. Das Motto der 50. Saison der Faschingsgesellschaft lautet „Art of Dance“ (Deutsch: die Kunst des Tanzes). Beginnen durften die Nachwuchsgarden, die voller Stolz ihr Kinderprinzenpaar Pius I. und Mirella präsentierten. Anschließend betraten seine Tollität Prinz Werner II. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia unter tosendem Applaus die Bühne.

25 Bilder Paartalia Aichach startet in die neue Faschingssaison Foto: Chris Höchtl

Peter Niesel, Präsident der Paartalia, eröffnete den Ball im Saal des Pfarrzentrums. Im Anschluss an eine kleine Tanzrunde, die musikalisch von DJane Andrea Weber begleitet wurde, zeigten die Nachwuchsgarden der Paartalia eine kleine Darbietung aus ihrem Programm. Die Kinder-, Teenie- und Jugendgarde verschlägt es in der Saison 2023 in ein Museum – wo Statuen, Gemälde und Kunstwerke nachts zum Leben erwachen. Alle 35 Kinder und Jugendlichen wurden von den beiden Nachwuchshofmarschällen Rebecca Hauptmann und Leandra Lunz namentlich vorgestellt.

Prinz Pius I. und Prinzessin Mirella führen den Kleinen Hofstaat der Paartalia an

Man merkte den jungen Tänzerinnen und Tänzern die Spannung an, denn nun wurde das Geheimnis um die neuen Regenten gelüftet: In der Jubiläumssaison der Paartalia gibt es wieder ein Kinderprinzenpaar. Prinz Pius I. führt mit seiner Prinzessin Mirella den Kleinen Hofstaat der Paartalia an. Der 13-jährige Pius Futschik aus Oberwittelsbach ist im vierten Jahr im Verein aktiv. In seiner Freizeit spielt er gern Computerspiele. Außerdem ist er Mitglied im Schützenverein. Die Kinderprinzessin, mit bürgerlichem Namen Mirella Niesel, ist in Aichach zuhause. Zu den Hobbys der Neunjährigen zählen basteln und Gitarre spielen. Sie tanzt heuer zum dritten Mal in der Paartalia.

Ihren Walzer zeigten Pius I. und Mirella zu „Perfect“ von Ed Sheeran. Sichtlich stolz war Walzertrainerin und Kinderprinzessinnen-Mama Martina Niesel auf die Premiere der beiden. Habermann gratulierte den kleinen Regenten und war begeistert von der Freude, die das Kinderprinzenpaar und die Nachwuchsgarden versprühten.

Prinz Pius I. führt mit seiner Prinzessin Mirella den Kleinen Hofstaat der Paartalia an. Foto: Chris Höchtl

Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia feiert ihr 50. Jubiläum

Nach einer weiteren Tanzrunde marschierte der große Hofstaat ein. In der 50. Saison erwartet das Publikum ein facettenreiches Programm aus der Welt des Tanzes. Der große Hofstaat präsentiert viele unterschiedliche Musikstücke und Kunstelemente. Die Gardemädels zeigten anschließend ihren flotten Marsch, der erneut von Martina Niesel trainiert worden war. Anschließend stellte Petra Hannak die Gardemädels und Elferräte vor.

Pünktlich um 23.11 Uhr wurde das Geheimnis um die Regenten des Landes von und zu Paartalien gelüftet: seine Tollität Prinz Werner II. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia. Die beiden Regenten unternehmen einen zweiten Anlauf, da die vergangene Saison corona-bedingt nur in abgespeckter Form stattfinden konnte. Die 30-jährige Prinzessin Claudia, im wahren Leben als Claudia Breitsameter bekannt, lebt im Kühbacher Ortsteil Stockensau. Die Rezeptionsleitung ist bereits seit 22 Jahren bei der Paartalia aktiv. Seit 2009 wirkte sie als Trainerin mit, seit 2019 ist sie verantwortlich für das Gesamtkonzept der großen Garde.

Hoch hinaus ging es bei der tänzerischen Kostprobe der Großen Garde des Aichacher Faschingsvereins. Foto: Chris Höchtl

Auch die Tochter des Prinzenpaares ist schon bei der Paartalia dabei

Seine Tollität Prinz Werner II., mit bürgerlichem Namen Werner Meyer, kommt aus Meitingen (Landkreis Augsburg). Der 31-jährige Polsterer spielt in seiner Freizeit Fußball beim TSV Hollenbach. Zur Paartalia kam er im vergangenen Jahr durch seine Prinzessin. Die beiden Regenten haben eine sechsjährige Tochter, die heuer frisch in der Kindergarde des Vereins angefangen hat.

Die Faschingsgesellschaft hatte zahlreiche Ehrengäste zu ihrer Inthronisation eingeladen. Neben dem Bürgermeister und Ehrenelfer Klaus Habermann waren unter ihnen der Zweite Bürgermeister Josef Dußmann und Dritte Bürgermeisterin, Brigitte Neumaier. Als Hausherr war Stadtpfarrer Herbert Gugler dabei. Ebenfalls auf der Gästeliste standen Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Kulturreferent Helmut Beck und Stadtrat Mario Pettinger. Auch Rainer Laske, Gründungsmitglied der Paartalia, Gertrud Prestele, erste Prinzessin des Faschingsvereins und Ehrenpräsidentin Claudia Müller weilten unter den Gästen.

Komplettes Programm ist erstmals bei der Opening-Party zu sehen

Habermann gratulierte den neuen Tollitäten und überreichte den Rathausschlüssel. Auch der Patenverein REB aus Reichertshofen sowie die befreundeten Garden Schromlachia aus Schrobenhausen und Zell ohne See aus Griesbeckerzell gratulierten den Regenten. Beim Prinzenwalzer führte Prinz Werner II. seine Prinzessin Claudia gekonnt über die Tanzfläche. Christina und Rainer Grabmair hatten den Walzer mit ihnen einstudiert. Die Aktiven der Faschingsgesellschaft ließen den Abend mit einer Party ausklingen.

Das komplette Programm der Faschingsgesellschaft wird zum ersten Mal bei der Opening-Party der Paartalia am Freitag, 30. Dezember, in der TSV-Halle Aichach gezeigt. Neben der Show zum Thema „Art of Dance“ erwartet die Besucher eine Party mit DJ Bartho.