Aichach

Projekt "Na(h)gut": Kitas sollen selbst entscheiden

Gesunde Ernährung durch regionale Produkte - darum geht es beim Projekt "Na(h) gut". Der Aichacher Stadtrat hat jetzt abgelehnt, die Kosten für alle Kitas in Aichach zu übernehmen.

Von Claudia Bammer

Gesunde Ernährung durch regionale Produkte – darum geht es beim Projekt "Na(h) gut - nah kaufen, gut essen". Im Landkreis Aichach-Friedberg wird es seit 2011 Kindertagesstätten (Kitas) und Schulen vom Wittelsbacher-Land-Verein angeboten. Im Aichacher Stadtrat hat jetzt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass die Stadt die Kosten für alle Kitas in Aichach übernehmen soll. Für den Antrag stimmte außer den Grünen jedoch niemand. Die Mehrheit im Stadtrat folgte damit der Empfehlung der Verwaltung.

Bürgermeister Klaus Habermann schickte der Diskussion ein paar Worte voraus. Die Stadt habe das Projekt, das Geschmacksschulungen, Betriebsbesuche bei Landwirten und Kinderkochschulungen umfasst, schon immer befürwortet. "Wenn die Kitas das wollen, dann können sie das - über ihr Budget." Nicht nur Kitas, auch Schulen nehmen an dem Projekt teil. Im laufenden Schul- und Kindergartenjahr sind das vier Klassen der Ludwig-Steub-Grundschule, zwei Klassen der Grundschule Ecknach, drei Klassen der Grundschule Aichach-Nord und eine Klasse der Grundschule Griesbeckerzell sowie der Kindergarten Julius. An Schulen dauert ein Zyklus drei Jahre, an Kitas zwei Jahre.

