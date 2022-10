Aichach

vor 33 Min.

Prozess: 20-jähriger Dealer will weg von den Drogen

Plus 20-Jähriger verkauft Marihuana und Kokain und konsumiert selbst. Der Staatsanwalt plädiert am Aichacher Amtsgericht für "einen empfindlichen Denkzettel".

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Marihuana und auch Kokain hat ein heute 20-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis zwischen 2020 und 2021 mehrmals verkauft. Bei einer Durchsuchung der Wohnung heuer im März fand die Polizei in seinem Jugendzimmer fast 17 Gramm Marihuana und einen Fünf-euroschein mit Kokainanhaftungen. Vor der Jugendrichterin am Aichacher Amtsgericht gab der 20-Jährige alles zu. Er war wegen vorsätzlichen unerlaubten Handels mit Drogen in acht Fällen angeklagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen