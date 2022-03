Prozess: 34-Jähriger droht schwangerer Freundin mit Genickbruch

Der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab und spricht bei der Verhandlung in Aichach von einer "Falschaussage". Dann gibt es eine abrupte Wendung.

Im Streit würgte ein 34-Jähriger seine damalige Freundin, drehte ihr den Arm auf den Rücken und nahm sie in den Schwitzkasten. Dabei soll er ihr gedroht haben: "Das Beste, was dir heute noch geschehen kann, ist, dass ich dir das Genick breche." Hatte die Freundin, die damals schwanger war, all das nur erfunden?

Der 34-Jährige jedenfalls legten Einspruch gegen einen Strafbefehl über 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro) wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Nötigung ein. Deshalb kam es nun zu einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht.

Der Angeklagte spricht nur von einer Rangelei mit seiner Freundin

Der Angeklagte schilderte dabei seine Beziehung zu der Frau aus dem nördlichen Landkreis ausführlich und ganz anders, als die Vorwürfe gegen ihn lauteten. Er berichtete von ihrer psychischen Erkrankung. Deshalb sei es nicht nur mit ihrem Arbeitgeber und dem Vermieter, sondern auch mit ihm immer wieder zu Streitereien gekommen. So auch Mitte Februar vergangenen Jahres. Ihm zufolge war die Stimmung zwischen beiden schon den ganzen Tag kühl. Nach dem Abendessen habe seine Freundin ihre Wohnungsschlüssel von ihm zurückgefordert. Der 34-Jährige sagte: "Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Sie hat mich immer wieder gestoßen." Er habe sie an den Armen gehalten und ins Wohnzimmer geschoben. Dort habe es eine Rangelei gegeben, in deren Verlauf sich seine Freundin das Knie angestoßen habe. Was die Freundin der Polizei davon berichtet habe, sei eine Falschaussage.

Laut Anklage nahm der Mann die Frau in den Schwitzkasten

Der Anklage zufolge war der Vorfall weitaus weniger harmlos an. Demnach schubste er sie auf die Couch, drückte sie immer wieder zurück, wenn sie aufstehen wollte und würgte sie am Hals. Als sie auf dem Bauch lag, folgte demnach die Aktion mit dem nach hinten gedrehten Arm und dem Spruch mit dem gebrochenen Genick. Laut Anklage hielt der 34-Jährige sie im Nacken fest und schlug mit der Faust mehrmals ihren Rücken und die Couch. Später rammte er in der Küche mit voller Wucht ein Kochmesser in ein Holzbrett. Als die Freundin wegrannte, nahm er sie in den Schwitzkasten und weil sie sich am Türrahmen festhielt, drohte er ihr laut Anklage: "Lass los, sonst bist du in fünf Sekunden bewusstlos."

Der Angeklagte beteuerte vor Gericht, er habe sicher unschöne Sachen gesagt, "aber das alles definitiv nicht". Er bestritt auch, sie in den Schwitzkasten genommen oder ein Messer in der Hand gehalten zu haben. Laut dem ärztlichen Bericht aus der Notaufnahme hatte die Freundin mehrere Prellungen, Hämatome und ein Würgetrauma. Für die roten Einblutungen am Hals hatte der Angeklagte eine Erklärung: "Die hat sie während der Schwangerschaft immer wieder gehabt und war deshalb auch bei einem Hautarzt."

Als ein Chatverlauf in Spiel kommt, wendet sich das Blatt

Eine abrupte Wendung nahm die Verhandlung, als Helmut Linck, der Vertreter der Nebenklägerin, einen Chatverlauf ins Spiel brachte. In diesem hatte sich eine Frau, spätere Affäre des 34-Jährigen, mit seiner Ex-Freundin über sein Verhalten ausgetauscht. Nach längerer Beratung mit seinem Verteidiger Stefan Mittelbach und einem Gespräch zwischen diesem, Richter Axel Hellriegel, Staatsanwalt Philip Kramer und dem Vertreter der Nebenklage zog der Angeklagte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Er wird die 4800 Euro zahlen. Eine Beweisaufnahme war damit überflüssig und die Verhandlung zu Ende.