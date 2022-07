59-Jährige legt bei der Polizei falsches Attest vor – und landet vor Gericht

Plus Eine 59-Jährige trägt entgegen den Corona-Regeln keinen Mund-Nasen-Schutz. Ihr falsches Gesundheitszeugnis stammt von einer polizeibekannten Arztpraxis.

Eine Anzeige, die eine 59-Jährige aus dem nördlichen Landkreis bei der Polizeiinspektion Aichach erstatten wollte, brachte ihr im Januar 2021 selbst eine Anzeige ein. Sie hatte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, als sie in die Inspektion gekommen war. Das Attest, das sie dem Polizisten deswegen vorlegte, stammte aus einer Arztpraxis, gegen die wegen falscher Masken-Befreiungsatteste bereits ermittelt wurde. Die 59-Jährige erhielt wegen Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses einen Strafbefehl über 3200 Euro (80 Tagessätze zu je 40 Euro) und legte dagegen Einspruch ein. Deshalb kam es jetzt zur Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht.