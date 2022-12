Aichach

vor 32 Min.

Prozess: 59-Jähriger aus Aichach bedroht Polizisten mit Kaffeekanne

Plus Eine Gerichtsvollzieherin holt sich für den Besuch bei einem Aichacher Unterstützung von der Polizei. Der Mann leistet Widerstand – und landet nicht zum ersten Mal vor Gericht.

Von Gerlinde Drexler

Mit dem deutschen Staat steht ein 59-jähriger Aichacher auf Kriegsfuß und auch auf die Aichacher Polizei ist er nicht gut zu sprechen. Entsprechend unwirsch reagierte er, als heuer im April die Gerichtsvollzieherin in Begleitung mehrerer Polizeibeamten bei ihm vor der Türe stand. Er verweigerte die Auskunft und war verbal aggressiv. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, sperrte er sich dagegen. Am Mittwoch musste er sich deshalb wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in drei Fällen vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.

