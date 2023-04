Prozess am Amtsgericht Aichach: Schlug ein Mann seine Ex-Verlobte?

Plus Eine 29-Jährige aus Aichach zeigt ihren früheren Verlobten an. Er soll sie geschlagen haben. Am Amtsgericht Aichach sagt sie aus, dass alles ganz anders war.

Nach einem Streit mit ihrem damaligen Verlobten hatte eine 29-Jährige aus Aichach im Juli vergangenen Jahres Prellungen an der Ohrmuschel und im Mundwinkel sowie ein Trauma im Oberbauch. Bei der Polizei zeigte sie den 32-Jährigen an: Er soll sie unter anderem mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht, wo er sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten musste, kündigte sie an, die Wahrheit zu sagen.

Bei dem Streit soll der 32-Jährige seine damalige Verlobte laut Anklage als Schlampe und Hure beleidigt und ihr an den Hals gegriffen haben. Um ihn abzuwehren, biss die 29-Jährige ihn in den linken Oberarm. Er schlug ihr daraufhin auf das rechte Ohr und mit der Faust in den Oberbauch. Bei der Notaufnahme im Krankenhaus, wo die Aichacherin ihre Verletzungen dokumentieren ließ, erzählte sie, dass ihr Partner Alkoholiker sei und täglich mehrere Flaschen Bier trinke.

Paar stritt immer wieder wegen des Alkoholkonsums des Mannes

Seine frühere Verlobte habe es nicht gemocht, wenn er Alkohol trank, sagte der Angeklagte aus. Deshalb gab es anscheinend immer wieder Streit, der teilweise so laut war, dass sogar die Polizei zu dem Paar kam. Auch an dem bewussten Tag hätten sie Streit gehabt, gab der 32-Jährige zu. Geschlagen habe er seine Partnerin aber nicht: "Sie ist selber ausgerutscht und hingefallen." Dabei habe sie sich am Ohr verletzt.

Bei der Polizei hatte die 29-Jährige ausgesagt, dass ihr damaliger Verlobter gegen 3 Uhr nachts von der Arbeit heimgekommen sei. Sie habe gemerkt, dass er betrunken sei. "Er kam ins Schlafzimmer und hat mich gefilmt und mich als Hurentochter betitelt." Dann griff er ihrer damaligen Aussage zufolge nach ihrem Hals und sie biss ihn in den Oberarm. Auch während des Vorfalls filmte der 32-Jährige sie laut ihrer Aussage und kündigte an, er werde sie fertig machen.

Frau überrascht Gericht mit einer anderen "Wahrheit"

Vor Gericht überraschte sie Amtsrichter Axel Hellriegel und Simon Zechmann mit einer anderen "Wahrheit". Sie habe damals Stress gehabt und sei psychisch angeschlagen gewesen. Deshalb sei ihr erst nach Monaten die Erkenntnis gekommen, dass sie selbst ausgerutscht sei und ihr Verlobter sie gar nicht geschlagen habe. Auf den Einwand von Staatsanwalt Zechmann, dass man nicht einfach so ausrutsche, sagte die 29-Jährige: "Ich war müde und im Halbschlaf." Der 32-Jährige sei nicht gewalttätig, beteuerte sie.

Die Aussage, die sie bei der Polizei gemacht hatte, erschien Richter Hellriegel als "sehr rund". Er sagte: "Sie macht Sinn und passt zu den Verletzungen." Was sie dagegen vor Gericht aussagte, ergab für den Richter keinen Sinn. Er erinnerte die 32-Jährige daran, dass eine Falschaussage in Aichach mit drei Monaten Gefängnis bestraft wird. Auch wenn das Gericht ihr glauben würde, hätte sie trotzdem eine Straftat begangen, weil sie den Angeklagten falsch beschuldigt hatte, sagte der Staatsanwalt. Er machte deutlich: "Sie können den Kopf nur aus der Schlinge ziehen, indem Sie uns wirklich die Wahrheit sagen." Die Aichacherin blieb bei ihrer Aussage, dass der 32-Jährige sie nicht geschlagen hatte.

Richter unterbricht die Verhandlung am Amtsgericht Aichach

Richter Hellriegel unterbrach daraufhin die Verhandlung. Sie wird in Kürze fortgesetzt. Für die 29-Jährige bedeutet das, dass sie ihre Aussage noch nicht beendet hat und ihr damit auch noch kein Strafverfahren droht. Der Richter legte ihr nahe, ihre Aussage noch mal zu überdenken: "Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen wollen. Was Sie heute gesagt haben, ist eine Geschichte, die sehr schwer zu glauben ist." Bei der Fortsetzung der Verhandlung will der Richter auch die beiden Polizeibeamtinnen hören, die damals die Aussage der 29-Jährigen aufgenommen hatten.