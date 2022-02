"Ich dachte, dass es knallt": Ulmer Autobahndrängler in Aichach vor Gericht

Plus Ein 48-Jähriger schrammt bei Dasing auf der A8 haarscharf zwischen einem Auto und der Leitplanke durch. Dann fährt er seelenruhig weiter.

Wenn sie an ihr Erlebnis auf der Autobahn im vergangenen September denkt, wird die 23-Jährige aus dem Landkreis Augsburg immer noch zittrig. So ergeht es der Zeugin auch, als sie vor dem Amtsgericht Aichach darüber spricht. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Ulm hatte sie morgens auf Höhe der Anschlussstelle Dasing zuerst mit der Lichthube bedrängt. Dann drängelte er sich zwischen dem Auto der jungen Frau und der Leitplanke vorbei. Es kam zu einer brenzligen Situation.