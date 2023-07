Prozess: Geschäftsführer zahlt mehrmals keine Sozialabgaben für Mitarbeiter

Plus Der Geschäftsführer einer mittlerweile insolventen Firma steht wegen Veruntreuung vor Gericht. Es geht um knapp 28.000 Euro. So begründet der 39-Jährige sein Vorgehen.

Innerhalb von rund zwei Jahren zahlte ein 39-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis zwischen Oktober 2019 und Februar 2022 in zwölf Fällen keine Sozialabgaben für seine Mitarbeiter. Der Geschäftsführer einer GmbH schuldete den Krankenkassen fast 28.000 Euro. Gegen einen Strafbefehl über 2800 Euro (70 Tagessätze zu je 40 Euro) wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt legte er Einspruch ein. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht gab der 39-Jährige am Mittwoch zu, die Abgaben nicht abgeführt zu haben. Er nannte dafür aber auch einen Grund.

Die Liste, die Staatsanwalt Julian Küffer verlas, war lang. Das hing damit zusammen, dass er nicht nur jeden einzelnen offenen Sozialversicherungsbeitrag vorlas, sondern auch die Summen, die nachträglich bezahlt worden waren. Der 39-Jährige war damals Geschäftsführer der Firma gewesen, zusammen mit einem 34-Jährigen aus dem Raum Aichach. Die Aufgaben hatten sich beide aufgeteilt, wie Verteidiger Ulrich Swoboda ausführte. Sein Mandant sei vor allem für Angebote, Kontakte zum Kunden oder Vertragsabschlüsse zuständig gewesen. Überweisungen, die zum Aufgabengebiet des anderen Geschäftsführers gehörten, habe der 39-Jährige nur von Fall zu Fall getätigt. Der Anwalt weiter: „Es mag sein, dass Zahlungen teilweise zu spät gemacht wurden. Sie wurden aber größtenteils geleistet.“