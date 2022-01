Prozess in Aichach: 24-Jähriger hilft Cousin, fremdes Quad auszuprobieren

Plus Ein 24-Jähriger chauffiert seinen Cousin zu einem Hof im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort hilft er ihm, ein fremdes Quad zu starten. Jetzt legt er Einspruch gegen den Strafbefehl ein.

Der Schlüssel, der an dem fremden Quad im nördlichen Landkreis steckte, war für den Cousin eines heute 24-Jährigen einfach zu verführerisch. Er wollte unbedingt mit dem Quad eine Runde drehen. Der 24-Jährige ließ sich breitschlagen. Die Konsequenz: Er bekam einen Strafbefehl über 6000 Euro (120 Tagessätze zu je 50 Euro) wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Dagegen legte der 24-Jährige Einspruch ein. Sein Ziel bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht war, die Zahl der Tagessätze zu reduzieren. Dafür hatte er einen bestimmten Grund.