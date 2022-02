Prozess in Aichach: Prokurist zweigt Geld seines Arbeitgebers ab

Plus Ein Prokurist lässt sich von der Firma, für die er arbeitet, 50.000 Euro überweisen und spricht von einem Darlehen. Sein Chef sieht das anders. Wie das Gericht urteilt.

Weil er in die Kasse seines Arbeitgebers gegriffen hat, musste sich ein 63-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Er hatte sich vor gut fünf Jahren Darlehen von insgesamt 50.000 Euro genehmigt. Aufgeflogen war alles wegen 60 Euro. Der leitende Angestellte einer Firma im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wurde wegen Betrugs und Untreue angezeigt. Im Prozess bestritt er die Vorwürfe und bezeichnete sich als Sündenbock. Sein Chef habe den Darlehen mündlich zugestimmt, sagte er aus.