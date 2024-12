Prozess in Aichach: Schwarz gekleidete Gestalt mit Waffe erschreckt Anwohner

Eine schwarz gekleidete Gestalt mit einer Waffe hatten Anwohner Mitte September vergangenen Jahres der Polizei gemeldet. Die Polizeistreife fand den 22-Jährigen schlafend in einer öffentlichen Toilette in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis. Wie sich herausstellte, war er auch für die in der Nähe mit roter Farbe beschmierten Gartenzäune und Plakatwände verantwortlich. Vor dem Aichacher Amtsgericht musste er sich nun wegen unerlaubten Führens einer Waffe, Sachbeschädigung in mehreren Fällen sowie dem Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen verantworten. Er hatte mit roter Farbe ein Hakenkreuz auf ein Wahlplakat gemalt.

