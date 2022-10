Prozess: Nach einem Faustschlag ist der Unterkiefer gebrochen

Plus Ein 20-Jähriger gibt vor dem Aichacher Gericht einen Faustschlag zu. Er bestreitet aber, dass er schwere Verletzungen verursacht hat. War alles ganz anders?

Der Unterkiefer eines jungen Mannes aus Aichach war gebrochen, im Gesicht hatte er weitere Frakturen. Verursacht haben soll das ein 20-Jähriger aus Aichach. Beide waren im April vergangenen Jahres handgreiflich aneinander. Der 20-Jährige muss sich deshalb derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen unerlaubten Besitzes eines verbotenen Gegenstandes vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten.