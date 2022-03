Prozess in Aichach: Zollfahnder vereiteln den Kauf von Heroin

Plus Ein 21-Jähriger probiert viele Drogen aus und bestellt Heroin im Internet. Dann stehen Zollfahnder vor der Tür. Sie finden nicht nur Drogen bei ihm.

Zollfahnder machten einem 21-Jährigen aus dem Raum Aichach einen Strich durch die Rechnung. Er hatte im Dezember 2020 über das Internet 13 Gramm Heroin bestellt. Statt dem Briefträger stand jedoch bald die Polizei vor der Tür und durchsuchte die Wohnung. Die Konsequenz: Der 21-Jährige musste sich kürzlich wegen versuchten unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Drogen vor dem Aichacher Jugendgericht verantworten. Und das nicht zum ersten Mal.