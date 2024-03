Psychiatrische Tagesklinik kommt doch nicht nach Aichach

Eigentlich sollte 2024 Baubeginn für eine psychiatrische Tagesklinik in Aichach sein. Doch jetzt machen die Bezirkskliniken Schwaben einen Rückzieher.

Für einen Paukenschlag sorgten am Mittwochmittag die Bezirkskliniken Schwaben. In einer Pressemitteilung verkündeten sie, dass sie von der lange geplanten psychiatrischen Tagesklinik in Aichach Abstand nehmen. Der Verwaltungsrat habe am Dienstag beschlossen, die Pläne für die Einrichtung mit 24 Plätzen bis auf Weiteres nicht umzusetzen, heißt es. Für die Tagesklinik sollte die Fläche über dem Haupteingang des neuen Aichacher Krankenhauses aufgestockt werden.

Die Bezirkskliniken nennen zwei Hauptgründe, warum das Projekt plötzlich nicht mehr realisiert werden soll. "Wir haben den Eindruck, dass kleinere Standorte von der Bundesregierung nicht mehr erwünscht sind", sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Brunhuber mit Blick auf die Krankenhausreform. Sollten verbindliche personelle Mindestvorgaben nicht eingehalten werden können, drohten Strafzahlungen. Es fehle schlichtweg auch an Fachpersonal, um die Tagesklinik nach den neuen Vorgaben betreiben zu können, argumentieren die Bezirkskliniken.

Bezirkskliniken befürchten zu hohe Kosten für Tagesklinik

Der zweite Hauptgrund sind die gestiegenen Kosten für das Bauvorhaben. Zuletzt wurde von einer Gesamtinvestition von 4,3 Millionen Euro ausgegangen. Diese Summe ist laut Mitteilung aber längst überholt. Nach neuesten Berechnungen würde die Baumaßnahme jetzt etwa 6,6 Millionen Euro kosten. Zudem müssten die Bezirkskliniken jährlich eine sechsstellige Summe aufbringen, um den Verlust der Tagesklinik auszugleichen. Das zeige die Erfahrung mit einer ähnlich großen Tagesklinik, so Brunhuber. Als Alternative können sich die Bezirkskliniken eine Erweiterung des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg vorstellen.