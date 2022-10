Aichach

18:15 Uhr

Publikumspreis des Aichacher Kunstvereins für "Paula und der Löwe"

Den meisten Besucherinnen und Besuchern der Aichacher Kunstpreisausstellung hatte "Paula und der Löwe" von Fabian Oppolzer am besten gefallen.

Plus Um den Publikumspreis auf der Kunstpreisausstellung gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erst- und Zweitplatziertem. 310 von 500 Besuchern stimmen ab.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Am Schluss war es ein enges Rennen, wer den Publikumspreis des Aichacher Kunstvereins bekommen würde. Drei Stimmen mehr als der Zweitplatzierte hatte schließlich Fabian Oppolzer. Sein Bild „Paula und der Löwe“ gefiel den knapp 500 Besucherinnen und Besuchern der Kunstpreisausstellung am besten. Der gebürtige Stuttgarter lebt heute als freischaffender Künstler in Augsburg.

