Quadro Nuevo spielt Weltmusik im Aichacher Pfarrzentrum

Die Virtuosität des Quartetts wurde nur vom Weitblick der Kompositionen übertroffen: Ausgedehnte Improvisationen betten die Musiker von Quadro Nuewo in komplexe Verläufe, die fast schon sinnlich wirken.

Plus Quadro Nuevo stellt in Aichach die neue CD "Mare" vor. Das Quartett bringt den Traum vom Reisen in die Welt mit. Und das Publikum lässt sich gerne mitreißen.

Von Manuela Rieger

Technische Souveränität und kindliche Freude am Experiment schaffen das Unmögliche – aus Beliebigkeit wird Vielseitigkeit, unzählige Einflüsse fließen in eine gemeinsame Richtung. Das ist die Musikgruppe Quadro Nuevo, die nun mit ihrem Programm "Mare", dem Titel der jüngsten CD, im Aichacher Pfarrzentrum gastierte. Sie bringen dabei den Traum vom Reisen in die Welt mit.

Zuletzt die Tage an Meeresstränden mit leisem Wellengang und ekstatischen Meeresrauschen verbracht, stranden die vier nun mit dem Segelschiff im Reich Neptuns und lassen sich treiben vom Traum in die Ferne. Das Quartet klingt, als hätte jemand Geist, Seele und Herz des Wellengangs mit Jazz und Musik rund um den Globus inhaliert, verinnerlicht und wieder neu hervorgebracht.

