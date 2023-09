Quiltladies präsentieren "Männer und andere Schätzchen" im Stadtmuseum

Plus Bei der Eröffnung der Ausstellung in Aichach erzählen die Quiltladies, wie es zum Titel der Schau kam. Die Besucher sind von den Details der Decken fasziniert.

Teilweise nur ein paar Zentimeter groß sind die vielen Stoffteile, die zu einem Quilt zusammengenäht werden. Wie viele Stunden Arbeit sie in jedes der Ausstellungsstücke gesteckt haben, können die Quiltladies gar nicht sagen. Bei der Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum in Aichach erzählte das Quartett aber, wie es zu dem Titel „Männer und andere Schätzchen“ kam.

Die Besucherinnen und Besucher waren fasziniert. Die Ausstellungsstücke durften zwar nicht angefasst, aber ganz genau inspiziert werden. Ein Satz war immer wieder zu hören: „Das war viel Arbeit.“ Auch Brigitte Neumaier, die als dritte Bürgermeisterin bei der Vernissage das Grußwort sprach, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie hatte im Internet den Begriff „quilten“ nachgelesen und folgende Erklärung gefunden: „Als Quilten bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehr Stofflagen beim Nähen.“ Eine sehr sachliche Erklärung, die aus Sicht Neumaiers nur die halbe Wahrheit war.