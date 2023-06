Radeln auf den Spuren der Wittelsbacher

Auf einer Radtour in und um Aichach mit der Stadthexe und einem Archäologen gibt es Einblicke in die Geschichte des bayerischen Herrschergeschlechts.

Passend zur Ausstellung " Aichach - Wiege der Wittelsbacher" im Feuerhaus bietet das Stadtmuseum Aichach in Kooperation mit der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg eine besondere Veranstaltung an. Bei einer Radltour am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 17 Uhr geht es an Originalschauplätze, die mit den Wittelsbachern noch heute in Verbindung stehen. Stadthexe Sabine Dauber und der Archäologe Emanuel Schormair geben Einblick in die Geschichte der Wittelsbacher.

Treffpunkt mit den Rädern ist beim Feuerhaus. Zweite Station ist das Wittelsbacher Museum, wo es eine kurze Führung zum Thema Eisenerzabbau im Grubet gibt. Über Algertshausen geht es ins Herz des ehemaligen Eisenerzreviers, ins Grubet (Station 3). Neben dem archäologischen Freigelände werden im Wald die ehemaligen Pingen, aus denen das Eisenerz abgebaut wurde, angeschaut.

Ein Denkmal zur Schnaitbacher Einung

Nach einer Pause ist der nächste Halt in Unterschneitbach das Denkmal zur Schnaitbacher Einung (Station 4), bevor es zurück nach Aichach geht. Diese wurde am 2. Januar 1302 zwischen den Herzögen Rudolph I. und Ludwig IV. und den Edlen und Freien des Landes ausgehandelt. Um ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können, forderten die Herzöge eine einmalige Viehsteuer. Im Gegenzug hatten die Edlen und Freien das Recht, sich zusammenzuschließen und Widerstand gegen die Herzöge und ihre Erben zu leisten, sollten sie sich nicht an die Vereinbarung der Freiwilligkeit und Einmaligkeit der Viehsteuer halten. Dieses zugesicherte Kooperations- und Widerstandsrecht wird als Beginn der landständischen Verfassung in Bayern gewertet.

Anmeldung im Internet unter vhs-aichach-friedberg.de, Telefonnummer 08251/87370 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de. (AZ)