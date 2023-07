Radfahrer und Radlerin stoßen auf Kreuzung zusammen

Beim Abbiegen von der Münchener Straße in die Uferstraße in Aichach trifft ein 57-Jähriger auf die 63-Jährige, die ihm entgegenkommt. Beide werden verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Radler und einer Radfahrerin hat sich am Samstag in Aichach ereignet. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 57-Jähriger am Samstag gegen 8.20 Uhr an der Kreuzung Münchener Straße und Uferstraße mit seinem Fahrrad nach rechts abbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 63-Jährige, ebenfalls mit ihrem Fahrrad. Genau in der Kreuzung trafen sie aufeinander und stießen zusammen, so die Polizei.

Beide werden ins Krankenhaus Aichach gebracht

Die Frau klagte im Anschluss über Schmerzen an Becken und Kopf, berichtet die Polizei weiter, der Mann erlitt Schulterschmerzen sowie eine Schnittwunde am Finger. Beide kamen zur Erstversorgung in das Krankenhaus Aichach. (bac)