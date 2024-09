Radlerin und Auto stoßen am Stadtplatz in Aichach zusammen

Eine Radlerin und ein Auto sind am Stadtplatz in Aichach leicht zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag. Nun bittet die Aichacher Polizeiinspektion die Radlerin, sich zu melden.

Die bislang unbekannte Frau fuhr gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg des Stadtplatzes in Richtung Tandlmarkt. Etwa zwischen den Hausnummern 30 und 40 wechselte sie auf die Straße. Dabei kam es zu der leichten Berührung mit dem Wagen, der auf dem Stadtplatz fuhr.

Zusammenstoß mit Auto am Stadtplatz: Polizei bittet Radlerin, sich zu melden

Da niemand verletzt wurde und zunächst weder am Auto noch am Fahrrad ein Schaden erkennbar war, trennten sich die Wege von Autofahrer und Radlerin, ohne dass Personalien ausgetauscht wurden. Erst später stellte der Autofahrer einen leichten Schaden an seinem Wagen fest und wandte sich an die Polizei. Deshalb wird die Radlerin gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizeiinspektion zu melden. (nsi)