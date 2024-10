Räuberischer Diebstahl in einem Aichacher Supermarkt: Ladendieb schlägt zu

In Aichach hat ein Ladendieb bei seiner Flucht auf einen Verfolger eingeschlagen. Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr fiel einer Mitarbeiterin eines Aichacher Supermarktes in der Franz-Beck-Straße ein Mann auf, der mehrere Waren einsteckte und anschließend nicht dafür bezahlte. Wie die Polizei mitteilt, stellte das Verkaufspersonal den 24-Jährigen im Kassenbereich zur Rede, woraufhin dieser flüchtete.

Flüchtiger schlägt Verfolger mit der Faust ins Gesicht

Zwei Mitarbeiter verfolgten den Mann und konnten ihn beim St.-Helena-Weg einholen. Dort schlug der Mann einem 31-jährigen Supermarkt-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, um nicht gefasst zu werden. Den beiden Mitarbeitern gelang es aber trotzdem, den Mann festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Im Rucksack des Täters befanden sich Waren im Wert von knapp einhundert Euro. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (hop)