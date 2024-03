"Ramadama": Aichach räumt wieder auf

Abholstationen:

Abgeholt werden die Müllsäcke in Griesbeckerzell (Schule, Parkplatz Kindergarten), in Algertshausen (Infotafel an der Grubetstraße), in Oberbernbach (Parkplatz am Wasserwerk, Ziegeleistraße, und Parkplatz Sportheim), Oberbernbacher Weg (Wendeplatte für Lkw, Nähe Blauer Steg), in Walchshofen (Martinshaus), in Unterwittelsbach (Gemeinschaftshaus), Oberwittelsbach (Gemeinschaftshaus), in Untergriesbach (Vereinsheim „GGG“ gegenüber Gasthof Wagner), in Aichach Bereich Kreisgut/Plattenberg (Kreisgutparkplatz an der Unterführung), im Hennental entlang der B300 (Unterführung bei ehemalig Mercedes Schneider), in Ecknach (Schulhof), in Klingen (Bürgerhaus), in Aichach-Nord (Bushäuschen der Grundschule Aichach Nord), in Aichach-Mitte (Parkplatz Pfarrzentrum), im Stadtgebiet (Parkplatz neuer Friedhof, Volksfestplatz, Freibad, Parkplatz Gymnasium).