Raser um 69 km/h zu schnell: Blitzer-Anhänger erwischt hunderte Temposünder

750 Verkehrsverstöße, davon 380 im Bußgeldbereich, sechs Fahrverbote: Knapp eine Woche lang nahm ein Blitzer-Anhänger – auch „Enforcement Trailer“ genannt – an der B300 bei Aichach in Fahrtrichtung Schrobenhausen Temposünder auf. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Nachfrage mitteilt, erreichte den Höchstwert ein Autofahrer, der mit 169 anstatt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

„Die Polizei hat die Verkehrslage stets im Blick und setzt in diesem Zusammenhang den ‚Enforcement Trailer‘ der jeweiligen Lage angepasst ein“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums den Einsatz. Die Messstelle befand sich an einer Einfädelungsstelle von zwei Fahrspuren auf eine. Vom Polizeisprecher heißt es weiter: „Die Kombination aus hohem Verkehrsaufkommen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit kann an solchen Stellen zu einem erhöhten Gefahrenpotenzial führen, da sich Fahrzeuge im fließenden Verkehr einordnen müssen.“

Allein 2023 gab es 1026 Geschwindigkeitsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Die Geschwindigkeitsmessung an dieser Stelle habe darauf abgezielt, Unfälle zu verhindern und das Risiko für Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Als Begründung nennt die Polizei insgesamt 1026 Unfälle im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord, in denen allein im Jahr 2023 die Verursacher ihre Geschwindigkeit nicht angepasst hatten. Der Polizeisprecher sagt: „Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen.“