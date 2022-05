Polizei sucht weiter nach dem Täter des Raubüberfalls in Aichach

Plus Ein etwa 20-jähriger Mann überfällt im April einen Einkaufsmarkt in Aichach. Die Polizei erklärt, warum der Täter offenbar völlig unerkannt zu Fuß flüchten konnte.

Rund drei Wochen ist es her, dass ein junger Mann einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Aichach verübt hat. Die Polizei ist weiter auf der Suche nach dem Täter und geht derzeit nach eigenen Angaben verschiedenen Spuren nach. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt sie, warum der etwa 20-Jährige offenbar problemlos vor der Polizei flüchten konnte, obwohl er vermutlich nur zu Fuß unterwegs war.