Raubüberfall in Aichach: Täter ist weiter auf der Flucht

Am Dienstagabend hat ein etwa 20-jähriger, bewaffneter Mann einen Einkaufsmarkt in Aichach überfallen. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter ist bisher erfolglos.

Der Täter, der am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Einkaufsmarkt in Aichach überfallen hat, ist weiter auf der Flucht. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am frühen Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Die Polizei hatte in den Stunden nach der Tat mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Täter gesucht. Auch ein Hubschrauber kreiste über Aichach und sorgte für viel Aufsehen. Vielen Menschen fiel der, in der Luft "stehende" Helikopter auf.

Fahndung nach Täter in Aichach läuft

Nach Polizeiangaben verlief die Fahndung am Dienstagabend aber negativ. Die Kriminalpolizei ist jetzt für die weiteren Ermittlungen zuständig. Nähere Informationen soll es im Laufe des Mittwochs geben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Dienstagabend soll es sich um einen männlichen Täter handeln, der etwa 20 Jahre alt ist. Er bedrohte offenbar mehrere Angestellte des Rewe-Marktes in der Schrobenhausener Straße mit einer Pistole oder einem Revolver und forderte Geld.

Wie die Polizei jetzt bestätigte, ist der junge Mann samt Beute nach der Tat zu Fuß geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Überfall laut Polizei niemand.