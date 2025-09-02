Raub in Aichach: Drei Männer überfallen einen 19-Jährigen

Drei Unbekannte haben am späten Sonntagabend in Aichach einen Mann angegriffen und ihm seinen Geldbeutel gestohlen. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Der 19-Jährige ging auf seinem Heimweg die Reiserstraße gegen 22 Uhr entlang, als ihn die drei Männer offenbar unvermittelt überfielen. Beim Versuch, sich zu verteidigen, stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei.

Unbekannte überfallen Mann in der Reiserstraße in Aichach

Die Unbekannten flüchteten über den Kiesweg Am Griesbacherl in östliche Richtung. Sie wurden dabei ein Stück weit von Zeugen verfolgt, die den Überfall mitbekommen hatten. Es gelang den Zeugen jedoch nicht, die mutmaßlichen Angreifer einzuholen.

Laut Polizei liegt der Wert der Beute im hohen zweistelligen Bereich. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen Raubdelikts. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (le/sa)